Yeni Zelanda ve Malezya Başbakanları Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

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Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Yeni Zelanda hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Luxon, Malezya'ya düzenlediği üç günlük resmi ziyaret çerçevesinde Başbakan Enver ile görüştü.

Görüşmede taraflar, Gazze'deki insani durumla ilgili endişelerini dile getirdi.

Gazze'de "hızlı, büyük çaplı ve kesintisiz" insani yardıma ciddi şekilde ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan taraflar, acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Görüşmede, çatışmaların yayılmaması için tüm taraflar sağduyulu davranmaya ve gerilimi düşürmeye çağrıldı.