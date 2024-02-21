Yeni Zelandalı aktivist: İsrail\'in yaptıkları açık soykırım

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Yeni Zelandalı aktivist Roger Fowler, İsrail'in yaptıklarının açık soykırım olduğunu ve bu niyetini en başından beri hiç gizlemediğini ifade etti.

Yeni Zelanda Filistin Dayanışma Ağının organizatörü olan ve Gazze kuşatmasını kırmak için düzenlenmesi planlanan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek veren Fowler, görüşmeler yapmak için geldiği İstanbul'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Fowler, "Bu kesinlikle soykırım. İsrail rejimi Filistin halkını, özellikle de Gazze'dekileri yok etme ya da yerlerinden etme niyetini gizlemedi. On binlerce insanı öldürmek, daha fazlasını yaralamak ve bu güzel ülkenin büyük bir kısmını yok etmek gibi korkunç bir iş yapıyorlar." ifadesini kullandı.

İnsanların bu korkunç saldırıların bir an önce durdurulması adına hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Fowler, Uluslararası Özgürlük Filosu'nun bu bağlamda büyük etkisi olacağı umudunu dile getirdi.

Fowler, "İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan katliamına karşı büyük yürüyüşler ve gösteriler düzenlendiğini" ve kendilerinin de Yeni Zelanda'da her hafta düzenledikleri protestolarla hükümetlerini bu konuda tavır almaya yönlendirerek İsrail'in yaptıklarının kabul edilemez olduğunun açıkça söylenmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Bu "trajedi"nin sadece son 4-5 ayın konusu olmadığına dikkati çeken Fowler, "75 yıldır Filistin halkına, özellikle de Gazze'dekilere çok kötü davranıldı ve Gazze'deki insanlar o küçücük toprak parçasına hapsedildi. Yeterli gıda, ilaç, inşaat malzemeleri ve temel gereksinimlere erişimleri engellendi." dedi.

Fowler, daha önce dayanışma göstermek için kara konvoylarıyla 3 kez Gazze'ye gittiğini ve kötü duruma bizzat şahit olduğunu anlattı.

"(Boykot) Çok etkili bir eylem"

Boykotun "çok etkili bir eylem" olduğunu dile getiren Fowler, "İnanıyorum ki büyük şirketlere İsrail'den çekilmeleri ve desteklerini çekmelerinin yanı sıra İsrail hükümetinin ve kendi hükümetlerimizin yaptıklarını sonlandırmaları gerektiğini anlamaları için baskı yapmak konusunda büyük etkisi var." ifadelerini kullandı.

Boykot, tecrit ve yaptırımların önemine işaret eden Fowler, dünyanın dört bir yanında bu hareketlerin görmezden gelinemeyecek kadar güçlenmesi ve uluslararası hareket haline gelmesinin etki düzeyini artıracağını vurguladı.

"Bu kesinlikle trajik ve yürek parçalayıcı"

Fowler, İsrail'i yönetenlerin kibirlerinden dolayı Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "soykırım kararı"nın dahi etkisiz kaldığını, tüm devletlerin bu kararlara uyulması için ısrarcı olması ve baskı yapması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) personelinin elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Fowler, "En son Gazze'ye gittiğimde BM personeliyle görüştüm, çok iyi destek programları ve yardım misyonları var ancak kaynakları tamamen yetersiz." dedi.

Fowler, şöyle devam etti:

"Bu kesinlikle trajik ve yürek parçalayıcı. Kadınların, çocukların ve ailelerin yiyecekleri yok. Su birikintilerinden su içmeye çalışıyorlar. İnsanlar ot yiyor. Bu çok çaresiz bir durum. Onlar için gerçekten çok üzülüyorum. Kimse çocuklardan bahsetmiyor. Binlerce insan enkaz altında, küçük bebekler ve çocuklar. Bunu değiştirmenin tek yolu da insanların dünyanın dört bir yanında birleşerek yetkililere bu soykırımı durdurmaları ve İsrail'i hesap vermeye zorlamaları için baskı yapmalarıdır."