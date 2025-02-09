Yeniçağa\'da Kar Yağışı ve Muhtar Seçimi

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 8 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, kent merkezinde karla mücadele çalışması yürüttü. Kar yağışıyla Yeniçağa Gölü mesire güzel görüntü oluşturdu.

Yeniçağa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin güven tazeledi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Muhtarlar Derneği Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Yeniçağa Öğretmenler Lokali'nde gerçekleştirilen seçimde Mustafa Ergin, yeniden başkanlığa seçildi.

Ergin, muhtarların sorunlarını birlikte çözeceklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde Yeniçağa için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.