Yeniçağa\'da Muhtarlar Günü Töreni

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Yeniçağa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ergin, burada yaptığı konuşmada, muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığını belirtti.

Törene, merkez ve köy muhtarları ile daire amirleri katıldı.

- Gerede'de konteyner yangını çıktı

Gerede ilçesinde, orman işçilerinin dinlenmek için kullandığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Salur köyünde Gerede Orman İşletme Müdürlüğü deposunda bulunan konteynerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın konteynerde hasara neden oldu.