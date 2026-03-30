Yeniçağa'da Narin Başkan Oldu

Yeniçağa Şoförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Özkan Narin seçildi.

Yeniçağa Öğretmenler Lokali'nde gerçekleştirilen genel kurulda adaylar İhsan Keskin, Ali Odacı, Durmuş Sağır, Fazlı Canlı ve Özkan Narin başkanlık için yarıştı.

Kurulda 314 oyun 89'unu alan Narin, başkanlığa seçildi.

"İSG Eğitim Otobüsü" Yeniçağa'da"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından tasarlanan "İSG Eğitim Otobüsü", öğrencilerin afet bilincini artırıyor.

İçerisinde farklı simülasyon alanlarının bulunduğu otobüste öğrencilere, kask kullanımının önemi, deprem anında "çök-kapan-tutun" uygulaması, yangın ve afet durumlarındaki davranış biçimleri ile zorlu hava koşullarında yapılması gerekenler uygulamalı olarak aktarılıyor.

Bu kapsamda Yeniçağa'daki öğrenciler, otobüste hazırlanan uygulama alanlarını deneyimledi. Otobüsün gelecek dönemde diğer ilçelerdeki okullarda da öğrencilerle buluşması planlanıyor.