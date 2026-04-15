Yeniçağa'da Öğrencilere Okçuluk Eğitimi

Yeniçağa Gençlik Merkezi, öğrencilerin sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenliyor.

Bu kapsamda antrenör eşliğinde öğrencilere geleneksel sporlardan biri olan okçuluk tanıtıldı.

Katılımcılara sporun temel kuralları, güvenli kullanım teknikleri ve doğru atış yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı eğitimlerde öğrenciler, hedefe ok atarak hem eğlenceli vakit geçirdi hem de bir spor dalını deneyimleme fırsatı buldu.

Yeniçağa'da orman kaçakçılığıyla mücadele devam ediyor

Yeniçağa'da orman emvali kaçakçılığına yönelik denetimler sürüyor.

Gerede Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, orman emvali yüklü araçlar denetlendi.

Yeniçağa, Arkut ve Çapaklı orman işletme şeflikleri tarafından oluşturulan mobil koruma kontrol noktalarında kamyonlar incelendi.

Uygulamalarda, sevk pusulası ve nakliye belgeleri bulunmayan araçlar hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu" projesi Yeniçağa'da

Anadolu'nun köklü müzik mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan "Gezici Müzik Atölyesi - Türkü Yolu" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya gelindi.

Geleneksel Türk müziği çalgılarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, uygulamalı çalışmalarla koro faaliyetlerine katıldı.

Öğrencilerin türkü seslendirdiği programa yoğun katılım sağlandı. Proje, 10-23 Nisan'da Bolu merkezi ve ilçelerinde devam edecek.