BOLU'nun Yeniçağa ilçesindeki gölde ortaya çıkan su samuru, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yeniçağa Gölü kıyısında gece saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, gölün kenarında su samuruyla karşılaştı. Gölden bir süre kıyıya çıkan su samuru, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre su üzerinde ilerleyen su samuru, daha sonra suya dalıp kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Yeniçağa'da Su Samuru Görüntülendi - Son Dakika
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