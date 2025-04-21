Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Karabük-Yenice kara yolunda E.Ö. idaresindeki 05 LA 567 plakalı otomobilin seyir halindeyken üzerine kaya parçası düştü.
Kazada sürücü ile yanındaki S.Ö, G.Ö, Ö.Ö. (12) ve E.Ö. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yenice'de Kaya Parçası Otomobile Düştü: 5 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?