Yenice\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çakır köyünde mezarlık mevkisindeki ziraat alanında bilinmeyen nedenle yargın meydana geldi.
İhbar üzerine Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 ilk müdahale aracı, 2 arazöz ile Yenice Belediyesi itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler içinde kalan ilk müdahale aracında hasar oluştu, sürücü araçtan çıkarak yara almadan kurtuldu.
Yaklaşık 7 dönüm tarım arazisinde hasara yol açan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
