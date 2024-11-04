Yenice Ormanlarında Çevre Kirliliği Tepkisi

Yenice ormanlarında tepki çeken çevre kirliliği
KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları'nda parkur için çekilen şeritlerin toplanmaması çevre kirliliğine neden oldu.
Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı gözetiminde organize edilen 14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet Yarışları geçtiğimiz Eylül ayında yapılmıştı. Yarışlar sırasında parkur için çekilen şeritlerin toplanmaması, çevre kirliliğine yol açtı.
1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Karabük Bisiklet Festivali'ne katılan bisiklet tutkunları gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşarken çevre kirliliğine duyarsız kalmayan katılımcılar, bir kısım alanda temizlik çalışmasında bulundular.
Yenice Belediyesine bağlı ekiplerin diğer alanlarda kalan şeritler için çalışma başlatacağı öğrenildi.
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