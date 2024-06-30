Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Milli Görüş hizmetleriyle iktidara taşıyacağız' - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Milli Görüş hizmetleriyle iktidara taşıyacağız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il divan toplantısında yaptığı konuşmada, Milletin gönlündeki yerlerini daha da yukarıya taşıyacaklarını ve Milli Görüş hizmetleriyle iktidara geleceklerini belirtti. Ayrıca, ekonomi, tarım ve hayvancılık politikalarını eleştirerek, çözümün Milli Görüş'ün ekonomi modeline dönmekte olduğunu ifade etti.

30.06.2024 16:15
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimizin bizlere yetki verdiği 63 belediyemizde yapacağımız Milli Görüş hizmetleriyle, ahlaklı belediyecilik hizmetleriyle, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da yukarıya taşıyacağız. Bunlar da bizi iktidara taşıyacak." dedi.

Esenler'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde partisi tarafından düzenlenen il divan toplantısında konuşan Erbakan, YRP'nin genel seçimlere göre oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırarak 31 Mart Yerel Seçimleri'nin en başarılı partisi olduğunu savundu.

Yerel seçimlerde CHP'nin, İYİ Parti ve HDP seçmenlerinin oylarını alarak klasik oy oranını aştığını dile getiren Erbakan, "Milletimiz, Milli Görüş zihniyetinin Yeniden Refah Partisi tarafından temsil edildiğini biliyor. Bu nedenle Yeniden Refah Partimize koştu." diye konuştu.

Bugün güvenilir gördükleri anket şirketlerinin YRP'yi yüzde 8-9 bandında gösterdiğini ifade eden Erbakan, kendilerine göre ise yüzde 10'un üzerinde olduklarını ileri sürdü.

Hedeflerinin bu oy oranını yüzde 20'ye ve yüzde 30'a taşımak olduğunu aktaran Erbakan, "1994 yerel yönetimler zaferi, 1995 milletvekili seçimi zaferi teşkilat modeline uygun çalışmayla oldu. O zaman da rüzgar estirilmedi. O zaman da medya gücü yoktu. O zaman da hazine yardımı yoktu. O zaman da iktidar gücü yoktu. O zaman da dış güçlerin desteği yoktu." ifadesini kullandı.

Erbakan, "Diğer önemli konu, milletimizin bizlere yetki verdiği 63 belediyemizde yapacağımız Milli Görüş hizmetleriyle, ahlaklı belediyecilik hizmetleriyle, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da yukarıya taşıyacağız. Bunlar da bizi iktidara taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin ekonomi, tarım ve hayvancılık politikalarını eleştiren Erbakan, büyüme rakamlarının halka yansımadığını savundu.

"Çare Milli Görüş'ün ekonomi modeline dönmektedir"

14 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana vergi yükünün üç misline çıktığını öne süren Erbakan, ilave bir vergi paketinin kabul edilebilir olmadığını aktardı.

Ekonominin toparlanması için önerilerde bulunan Erbakan, şunları kaydetti:

"Çare Milli Görüş'ün ekonomi modeline dönmektedir. Çare adil düzen ekonomisine dönmektedir. Çare tarımsal üretimi arttırmaktadır, sanayi üretimini arttırmaktadır. Çare hayvancılık üretimini arttırmaktadır. Çare mesleki ve teknik eğitimi bütün ülke sathında yaygınlaştırmaktır. Ar-Ge'ye, teknolojiye, inovasyona kaynakları aktarıp, katma değerli üretim yapıp ihracat yapmaktadır. Çare mutlaka ama mutlaka denk bütçeyi gerçekleştirmekte ve borçlanmayla, ilave vergilerle, zamlarla devlet mallarını satıp yok ederek değil Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu milli kaynak paketleriyle kaynak üretmektir. Buradan sesleniyoruz ve diyoruz ki bunları bir an evvel yapın. Eğer siz yapmazsanız Yeniden Refah Partisi olarak 2028'de biz geleceğiz ve yapacağız."

Yeniden Refah Partisinin bugün 530 bin kayıtlı üyesinin bulunduğunu ifade eden Erbakan, partililerden bu sayıyı 1 milyona çıkarmak için çalışmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Milli Görüş hizmetleriyle iktidara taşıyacağız' - Son Dakika

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