Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı\'na saldırı

Kocaeli'de, Yeniden Refah Partisi Gölcük İlçe Başkanlığının kapısının kırıldığı ve makam odasındaki eşyalara zarar verildiği bildirildi.
Partinin ilçe belediye başkan adayı Ahmet Eren, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Şubat Pazar saat 14.00 civarında geldikleri başkanlığın kapısının kırıldığını ve makam odasının dağıtıldığını gördüklerini anlattı.
Masanın üzerindeki evrakların kurcalanıp dağıtıldığını, çekmeceler ve dolapların karıştırıldığını, toplantı salonu girişinde süpürgeliklere zarar verildiğini aktaran Eren, önce olayın hırsızlık olabileceğini düşündüklerini ancak laptop, yazıcı gibi eşyalara dokunulmadığına değindi.
Eren, emniyet ekiplerince gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, "Süreci yakinen takip ediyoruz. İki yüz bin nüfuslu ilçede tüm partiler olarak seçim süreçlerini kardeşçe ve demokrasi çerçevesinde geçirdik. Yerel seçimlerde de aynı özveriyle ilçemizi hak ettiği noktaya getirmek için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.
Öte yandan, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalama çalışmasını sürdürüyor.
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