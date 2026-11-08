Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Van\'daki kaza için taziye mesajı paylaştı

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Van'daki kaza için taziye mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Erbakan mesajında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Van'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.
Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Kaynak: ANKA
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