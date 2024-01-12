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Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Adem Güney'den Siyasete Dönüş Açıklaması - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Adem Güney'den Siyasete Dönüş Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adem Güney, partisinin il başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi. Güney, uzun süreden sonra siyasete dönmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Milli Görüş belediyeciliğinin temelinin merkeze insanı, ahlakı alan belediyecilik olduğunu vurguladı. Güney, projelerini ilerleyen zamanlarda duyuracağını ve Samsun'da siyaset yapılırken Yeniden Refah Partisi'nin de hesaba katılması gerektiği dönemin geldiğini ifade etti. İl Başkanı İbrahim Yaşar ise Güney'in helal süt emmiş bir aday olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Adem Güney\'den Siyasete Dönüş Açıklaması
12.01.2024 - 17:09,  Güncelleme: 17:31
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Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adem Güney, partisinin il başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Güney, burada yaptığı konuşmada, uzun süreden sonra siyasete dönmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Milli Görüş belediyeciliğinden bahseden Güney, "Milli Görüş belediyeciliğin temeli merkeze insanı, ahlakı alan belediyeciliktir. Eğer ahlak yoksa bir işte, ne yaparsanız yapın orada verim alamazsınız. Maalesef Türkiye'mizin son dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu konu bu." dedi.

Projelerini ilerleyen zamanlarda duyuracağını dile getiren Güney, Samsun'da siyaset yapılırken Yeniden Refah Partisi'nin de hesaba katılması gerektiği dönemin geldiğinin altını çizdi.

Vatandaşlar için siyaset yapacaklarını ve seçimi kazanacaklarını anlatan Güney, "Yüzde 37-38 civarında oy alacağımızı düşünüyorum. Bir dip dalga geliyor. Belki bu oranın da üzerine çıkabiliriz. Müthiş bir teveccüh ve dönüş var." diye konuştu.

İl Başkanı İbrahim Yaşar ise Güney'in helal süt emmiş bir aday olduğunu kaydetti.

Toplantıya partililer katıldı.

Kaynak: AA
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