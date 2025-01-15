Yeniden Refah Partisi Üye Sayısını Artırdı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Üye Sayısını Artırdı

Yeniden Refah Partisi Üye Sayısını Artırdı

Fatih Erbakan, partilerinin 622.847 üye sayısına ulaştığını duyurarak hızlı büyüme vurgusu yaptı.

15.01.2025 21:50
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(ANKARA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını söyledi ve son bir yılda partilerine 257 bin yeni üye katıldığını ve 622 bin 847 üye sayısına ulaştıklarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Erbakan şu mesajı paylaştı:

"Tüm zorluklara, baskılara ve medya ambargosuna rağmen, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduk. 622.847 üye sayısıyla Yeniden Refah Partisi, milletimizin teveccühüyle büyümeye devam ediyor. Son bir yılda 257 bin yeni üyemizin katılımıyla, 'Yeniden Büyük Türkiye' hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu başarımız, paylaşımda ve yönetimde adaletin hakim olması için teşkilatlarımızla omuz omuza kararlılıkla verdiğimiz mücadelenin ve milletimizin bize duyduğu güvenin bir sonucudur. Tüm üyelerimizi ve bu kutlu davaya gönül veren herkesi tebrik ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

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