Yenidoğan Bebeğe Silah Çeken Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bazı basın yayın organlarında yer alan "yenidoğan bebeği olan aileye silah çekti" iddiasına ilişkin olayın şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu habere konu olan olayla ilgili olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelinin B.V. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.