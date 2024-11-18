İSTANBUL'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak bebeklerin ölümüne neden olan 22'si tutuklu 47 kişinin yargılandığı 'Yenidoğan çetesi'nin duruşması yarın sabah saat 10.00'a ertelendi.
Son Dakika › Güncel › Yenidoğan Bebekleri Hedef Alan 'Yenidoğan Çetesi' Duruşması Ertelendi - Son Dakika
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