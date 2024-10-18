Yenidoğan Bebeklerin Ölümünden Sorumlu 'Yenidoğan Çetesi' Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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Yenidoğan Bebeklerin Ölümünden Sorumlu 'Yenidoğan Çetesi' Tepkilere Neden Oldu

İstanbul'da 'Yenidoğan Çetesi' adı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen bir grubun, yenidoğan bebeklerin tedavi süreçlerinden ve ölümlerinden menfaat sağladığı öne sürülüyor. Olayla ilgili tepkiler artarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, durumun kabul edilemez olduğunu belirterek adaletin sağlanmasını talep etti.

18.10.2024 17:13  Güncelleme: 17:48
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(İSTANBUL) Yenidoğan bebeklerin tedavi süreçleri ve ölümlerinden çıkar sağladıkları ileri sürülen ve 10 bebeğin ölümünden sorumlu oldukları belirtilen "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili tepkiler artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir." derken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bebeklerin canına kast eden çetelerin insanlık adına utanç verici konuşmaları, kanımızı donduruyor, vicdanlarımızı sızlatıyor...Yere batsın böyle dönem! Bu işin peşini bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, liderliğini Fırat Sarı isimli doktorun yaptığı "Yenidoğan Çetesi" olayında, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin adı geçiyor. 22'si tutuklu çete soruşturmasında sanıkların yenidoğan bebeklerin tedavi süreçleri ve ölümlerinden çıkar sağladıkları ileri sürülüyor. İddianamede, 10 bebeğin de ölümünden sorumlu tutulan çete mensuplarının 19 özel hastane ve sağlık kuruluşunda görevli doktor ve hemşirelerle işbirliği yaptıkları iddiaları yer alıyor.

İmamoğlu: Her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine de tepkiler ard arda gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından olayla ilgili bir paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmaları kan dondurucu. Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir" dedi.

Zeybek: Kan dondurucu olaya ismi karışmış tüm isimler ve tüm kurumlar yargı önüne çıkmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise "Yenidoğan bebekleri para için öldüren canilerin kan dondurucu ifadeleri büyük bir insanlık suçunu gözler önüne sermektedir. Binbir zorlukla dünyaya getirilen o masum bebekleri, en güvenli olmaları gereken yerde, hastanede katledenler en ağır cezayı almadan adalet yerini bulmayacak. Her gün farklı bir travmaya, yeni bir toplumsal yaraya şahit olduğumuz bu süreçte yetkilileri gerekli adımları atmaya ve şeffaf bir şekilde açıklama yapmaya davet ediyorum. Bu kan dondurucu olaya ismi karışmış tüm isimler ve tüm kurumlar yargı önüne çıkmalı, bu insanlık suçunun hesabını vermelidir!" ifadelerini kullandı.

Çelik:  Bu işin peşini bırakmayacağız!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, konuya ilişkin açıklamasında "Yenidoğan bebeklerin canına kast eden çetelerin insanlık adına utanç verici konuşmaları, kanımızı donduruyor, vicdanlarımızı sızlatıyor" ifadelerine yer verdi. Çelik'in tepkisi şöyle:

"AKP'nin denetim mekanizmalarındaki yarattığı zafiyet, temel hak olan sağlık hizmetlerinin gözü dönmüş şekilde özelleştirilmesinin yarattığı felaket, tüm boyutlarıyla ortada. Bir çete, 19 hastanede yıllarca göz göre göre bebekleri öldürmüş, ailelerin hayatlarını mahvetmiş! Çetenin peşine düşen savcı ise ne idüğü belirsiz biri tarafından tehdit ediliyor!

Bu mu sizin "Türkiye Yüzyılı" dediğiniz dönem? Yere batsın böyle dönem! Bu işin peşini bırakmayacağız! CHP olarak bu caniliğe susmayacağız, suçluların adalet önünde en ağır cezaları alması ve bu korkunç ihmallerde sorumluluğu olan herkesten hesap sorulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Bebeklerin Ölümünden Sorumlu 'Yenidoğan Çetesi' Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika

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