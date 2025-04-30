Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanık Tahliye Edildi

İstanbul'da hasta yenidoğan bebekleriyle ilgili davada, 29'u tutuklu 58 sanıktan 10'u tahliye edildi. Mahkeme, tahliye edilen sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

30.04.2025 19:44  Güncelleme: 21:23
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(İSTANBUL) - İstanbul'da hasta yenidoğan bebekleri, anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 10'u tahliye edildi.

Yenidoğan çetesi davasına, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıklardan, tıbbi sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını beyan eden tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, tahliye edilen sanıklar hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Sanıklar, Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın adli kontrol kararlarını kaldıran mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğu mahkemeye gönderilmesine de karar veren heyet, tutuklu 19 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmaya, 30 Haziran'da devam edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi Davasında 10 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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