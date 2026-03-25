Yenidoğan Çetesi Davasında 9. Duruşma
25.03.2026 17:59
Yenidoğan Çetesi davasında 9. duruşma sona erdi, sanık avukatları tahliye talep etti.

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada 9'uncu duruşma sona erdi. Duruşma sanık avukatlarının beyanları ile yarın görülmeye devam edecek.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda başlayan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Saat 11.00 sıralarında başlayan bugünkü duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar, "Dosyada artık sona gelinmesi gerekmektedir. Ortada bir örgüt yoktur Fırat Sarı da örgüt lideri değildir. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim" dedi. Diğer tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı, sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edilmek üzere yarın saat 10.00'a erteledi.

YARIN ARA KARARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yarın duruşmada sanık avukatlarının alınacak beyanlarının ardından, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi

17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:52
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
16:43
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
