Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuklama Kararları - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuklama Kararları

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Yenidoğan Çetesi davasında 7 sanık tutuklandı, duruşma 13 Ocak'a ertelendi.

05.12.2024 00:41
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Haber- Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Yenidoğan Çetesi Davası'nın Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında, ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında, 7 sanığın tutuklanmasına, tutuklu yargılanan 22 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 13 Ocak'a ertelendi.

Yenidoğan Çetesi'nin yargılanmasına bugün Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada sanık avukatları savunmalarını yaptı. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesine karar verdi. Ayrıca suçtan zarar görme ihtimaline binaen SGK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın davaya katılma talepleri de kabul edildi.

7 sanık hakkında tutuklama kararı verildi

Mahkeme ara kararında, tutuksuz yargılanan 3'ü mahkeme salonunda olmak üzere 7 sanık hakkında tutuklama kararı verdi. Doktor Mehmet Gürül, TRG Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve doktor Şeyhmus Çelik, duruşma salonunda tutuklanırken; Birinci Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu, Güney Hastanesi Mesul Müdürü Ali Dirik, hemşire Serenay Şenkalaycı ve hemşire Ceren Hatice Kırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, Hilda keykubad, Zeki Ötünç, Songül Kaloğlu, Serenay Şenkalaycı, Bener Mansuroğlu, İbrahim Oktay ve Halis Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Duruşma 13 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

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