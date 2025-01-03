Yenidoğan Çetesi İddialarına Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yenidoğan Çetesi İddialarına Dava Açıldı

5 kişi, asılsız 'yenidoğan çetesi' paylaşımları nedeniyle hapis cezası istemiyle yargılanacak.

03.01.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği" yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, "militerdoktrin1" isimli sosyal medya hesabının sahibi Hüseyin Dicle ve Veysi Dündar "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler tarafından "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklinde asılsız haberlerin paylaşıldığı ifade edildi.

Bu paylaşımlardan sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından iddiaların gerçek dışı olduğuna ilişkin açıklama yaptığı aktarılan iddianamede, İrem Çiçek'in iddialarla ilgili asılsız paylaşımlarına devam ettiği anlatıldı.

İddianamede, avukat olan Çiçek'in Cumhuriyet Başsavcılığının iş bölümü ve görevlendirilmesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Bakanlık tarafından yapılmadığını bilmesine rağmen konuya ilişkin diğer paylaşımında da kamu görevlilerine hakaret ettiği aktarıldı.

Öne sürülen asılsız iddialara ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarına rağmen 5 şüphelinin paylaşımlarıyla dezenformasyon yaptığı ve gerçeği çarpıttığı da iddianamede vurgulandı.

İddianamede, 5 sanık hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan birer yıl altışar aydan dörder yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, İrem Çiçek hakkında ayrıca "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

Yenidoğan Çetesi, İrem Çiçek, Yenidoğan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi İddialarına Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Antalya’da 4,5 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
00:05 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş 2 kadının öldüğü komşular arasındaki çatışmada jandarmanın müdahalesi katliamı önlemiş
23:17 Suriye’de devrik lider Esad eğitim öğretim müfredatından çıkarılıyor Suriye'de devrik lider Esad eğitim öğretim müfredatından çıkarılıyor
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 17:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi İddialarına Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.