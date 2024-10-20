Yenidoğan Çetesi İddianamesi: Aile İddiada Bulundu

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Haber: Mehmet Oflaz

(ANKARA) - "Yenidoğan çetesi" yüzünden bebeği engelli olan Erol çiftinin, "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen TRG Hospitalist Hastanesi ve doktor Mehmet Gürül hakkında mayıs ayında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı dilekçede, hastane yetkililerinin mağdur babaya, "sevk ettirmen tehlikeli, çocuğun yolda ölecek" dediği yer aldı. ANKA'ya konuşan Erol çifti, doktor Mehmet Gürül'ün serbest olduğuna dikkati çekerek, "Bebeğimin engelli kalmasında sorumluluğu bulunan doktor Mehmet Gürül'ün ve diğer sorumluların tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

Liderliğini doktor Fırat Sarı'nın yaptığı "yenidoğan çetesi" yüzünden 12 bebek hayatını kaybetti. Dosyada adı geçen 47 şüpheliden 22'si tutuklanırken; mağdur ailelerden Erol çifti, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. TRG Hospitalist Hastanesi yüzünden bebeklerinin beyin kanaması geçirdiğini, yüzde 100 işitme kaybı olduğunu ve bebeklerinin fiziksel sıkıntı yaşadığını belirten Erol çifti, "Her gün hastane hastane dolanıyoruz. Her gün bir çözüm arıyoruz. Bizim çocuğumuza yaşattıklarını yaşamadan, o cezaevine girmeden ölmelerini istemiyorum. Biz yandık, bunlardan başkaları yanmasın. Bunlar para için yapmadıkları bir şey yok. Paraları batsın" ifadesini kullanmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Erol çifti avukatları aracılığıyla, TRG Hospitalist Hastanesi ve "yenidoğan çetesi" iddianamesinde adı geçen doktor Mehmet Gürül hakkında 22 Mayıs 2024 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde anne A.A.Erol'un 29 Aralık 2023 tarihinde TRG Hospitalist Hastanesi'nde erken doğum yaptığı, 8'inci ayında doğumu gerçekleşen Y.K.Erol'un ciğeri tam olarak gelişmediğinden kuvöze alındığı, doğumdan sonra ilgili doğumu gerçekleştirilen kadın doğum doktoru Figen Babacan'ın aileye, "Gayet sağlıklı doğdu. Yoğun bakıma sağlıklı bir şekilde verdik. 3 gün içinde bu çocuk kuvözden çıkamazsa bunlar bu çocuğa bakamamışlardır. Buradan çocuğunuzu alın" dediği belirtildi.

Mağdur babaya "sevk ettirmen tehlikeli, çocuğun yolda ölecek" demişler!

Dilekçenin devamında bebeğin 3 gün yoğun bakımda kaldığı, 3'üncü günün sonunda gece saat 4'te hastane yetkililerinin aileyi arayarak, "Çocuğunuzun kalbi durdu ve pulmoner hipertansiyonu çıktı. Her şeye hazırlıklı olun" dediği, ailenin hastaneye geçip olayları anlamaya çalıştığı sırada kadın doğum doktoru Figen Babacan'ın aileye, "Çocuğunuzu hemen oradan alın, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten pulmoner hipertansiyon olmuştur" uyarısında bulunduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun üzerine müvekkil ivedi bir şekilde yeni doğan bebeklerini başka hastaneye sevkini istemiş ilgili çocuk yoğun bakım doktoru Mehmet Gürül'ün nerede olduğu sorulmuş hastane yetkilileri hastanede olmadığını söylenmiş, bunun üzerine müvekkil epikriz raporu istediğinde kendisine epikriz raporları verilmemiştir. Müvekkil ısrarlı bir şekilde epikriz raporu isteyince hastane yetkilileri Mehmet Gürül'e telefon ile ulaştıktan sonra Gürül telefon ile sekreterine epikriz raporu yazdırtıp müvekkile vermişlerdir. Sevk işlemi yapılırken hastane yetkileri bu ihmalkarlığı ortaya çıkmaması için müvekkile 'sevk ettirmenin tehlikeli olduğu ve çocuğunun yolda öleceğini' söylemiş müvekkil derhal çocuğunu sevkinin yapılmasını istemiştir.

Özel ambulans tutarak bebeğini başka hastaneye sevk etti

Tüm sorumluluğu üzerine olan müvekkil ivedi bir şekilde yeni doğan bebeklerini başka hastaneye sevkini sağlamaya çalışırken ancak bu sefer hastanede çocuk yoğun bakım doktoru ve hastane ambulansı olmadığından müvekkil özel bir ambulans tutarak yeni doğan bebeğini başka hastaneye sevkini sağlamıştır.

Sevkten sonra derhal tedavi altına alınan yeni doğan bebek biraz da olsa kontrol altına alınmış fakat yeni doğan bebek geçirmiş olduğu pulmoner hipertansiyondan dolayı beyin kanaması geçirdiği tespiti yapılmış bu beyin kanamasından dolayı yeni doğan bebek Y.K.Erol hidrosefali (aşırı beyin omurilik sıvısının beyindeki boşluklarda birikmesi ve kafa içindeki basıncı artırması durumudur) olmuştur. Hidrosefali olan yeni doğan bebek Erol, 40 gün entübe edilmiş, 2 ay, 17 gün kuvözde kalmıştır. Hidrosefali'den kaynaklı yeni doğan bebek Erol'un beyninde beyin kanamasından dolayı kistler oluşmuştur.

"İhmalden dolayı bebekte fiziksel ve zihinsel hasarlar olduğu tespit edilmiştir"

Bu duruma bağlı olarak doktorlar tarafından yeni doğan bebek Erol'un beynindeki kistten kaynaklı fiziksel veya zihinsel yani nörolojik hasar bırakacağını söylemiştir. Tıbbi müdahalelerden sonra yeni doğan Erol'a bazı tetkikler yapılmış doktorlar tarafından işitme testine sokulmuş, yeni doğan Erol işitme testini geçememiş şu haliyle sağır durumundadır. Müvekkillerin müşterek çocuğu Erol'un ihmalden dolayı fiziksel ve zihinsel

hasarlar olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine tedavi edilmesi için müvekkiller 2 haftada bir Erol'u fizik tedaviye ve beyin cerrahına götürmektedir.

Kısaca izah edilecek olursa 8. ayında erken doğum yapan Y.K.Erol, ciğerleri tam olarak gelişmediğinden oksijene ihtiyaç duyulmuş, yılbaşı gecesi TRG Hospitalist Hastanesi'nde yoğun bakımında doktor ve hemşire olmamasından kaynaklı Erol'a zamanında oksijen verilmediği için bebek Erol oksijensizlikten pulmoner hipertansiyonu çıkmış, bu yüksek tansiyon beynine vurunca beyin kanaması geçirmiş ve bu beyin kanamasından dolayı beyinde şuan kistler oluşmuştur.

Haber kanallarından anlaşıldığı üzere özel hastaneler yeni doğan bebekleri kendi hastanelerinde muayene ettiklerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 1 günlük yatış için günlük 8 bin TL para almaktadır. Somut olayımızda sorumlu TRG Hospitalist Hastanesi yatış sürecini uzatmak için müvekkillerin yeni doğan bebeğini bu sebepten ihmal ettiğini düşünmekteyiz. Tüm bu sebeplerle ihmali olan tüm şüphelilerin re'sen tespiti

yapılarak kamu adına dava açılmasını talep ederiz."

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bu kapsamda TRG Hospitalist Hastanesi yöneticileri ve doktor Mehmet Gürül'ün ifadesi alındı. Süreci ANKA'ya değerlendiren Erol çifti, şunları söyledi:

"Dün ilk olarak bebeklerin ölümünden sorumlu 'yenidoğan çetesi'nin hastanelerinden TRG Hospitalist Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Bebeğimin engelli kalmasında sorumluluğu bulunan doktor Mehmet Gürül'ün ve diğer sorumluların tutuklanmasını talep ediyorum."