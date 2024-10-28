Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi

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Bebek ölümlerine yol açan 'Yenidoğan çetesi'ne 47 sanıkla 18 Kasım'da yargılama başlayacak.

28.10.2024 15:03
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden "Yenidoğan çetesi" hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 22'si tutuklu 47 sanık 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen çeteyle ilgili iddianame kabul edildi.

22'si tutuklu 47 sanığın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak" ve "yardım etmek", "kamu kurumu zararına dolandırıcılık", "sahtecilik", "ihmal suretiyle ölüme sebep olmak" ve diğer suçlardan yargılanmasına 18 Kasım'da Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

582 yıl 9 aya kadar hapisleri istendi

İddianamede, sanıklardan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor

112 ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da bebeklerin ölümüne ilişkin "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 10 ila 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi İddianamesi Kabul Edildi - Son Dakika

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