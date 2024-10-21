Yenidoğan Çetesi'nde Hastane Sevkleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi'nde Hastane Sevkleri Devam Ediyor

Kapatılan Bağcılar TRG Hastanesi'ndeki hastalar, çevre hastanelere sevk edilmeye devam ediyor.

21.10.2024 09:29
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'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında hakkında kapatılma kararı verilen hastanelerdeki hastaların, çevre hastanelere sevkleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında kapatılan Bağcılar TRG Hastanesi'ndeki hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında haklarında kapatılma kararı verilen hastanelerdeki hastaların çevre hastanelere nakilleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında kapatılan Bağcılar TRG Hastanesi'nde bulunan hastalar çevredeki hastanelere nakledildi. Hastane önünde annesinin sevkini bekleyen Haydar Çalin, "Yoğun bakıma buraya sevk ettiler. Fazla bir durumu yoktu. Buraya getirdik. Annem bitkin bir hale düştü. Doktorlar ümitte vermedi. Ağır hasta senin, ağır hasta senin diyerek bizi iyice moralimizi bozdular. Duyduk ki bu hastane bu işleri yapıyormuş. Yer ayarlıyoruz diyorlar, bir türlü yer ayarlanmıyor. 15 tane hasta var yoğum bakımda 8 tanesi gitti, diğeri burada başında da güzel sağlık personeli var mı? Yok mu? Onu da bilemiyorum" dedi.

'SIRAYLA HASTALARI SEVK EDİYORLAR'

Dayısının sevkini bekleyen İlyas Güvener, "Yoğun bakımda yatan dayım için buradayız. Bizi devlet hastanesinden buraya sevk ettiler. Sevk ettikten sonra 15 gündür rutinli bir şekilde doktor bize bilgi veriyordu. Dün öğlen sıralarında geldik. Doktor, herhangi bir sıkıntı yok, dayınız iyi, durumu iyiye doğru gidiyor dediler. Akşama doğru bize bir haber geldi. Bu olaydan dolayı hastane kapatılıyor, hastaneye mühür basılıyor. Gelin hastanızı sevk edeceğiz. Dün akşam saat 23.00'den beri, şu saate kadar buradayız. Sırayla hastaları sevk ediyorlar. Ambulanslar gidip geliyor. Sırayla bekliyoruz hastamızı ne zaman sevk edecekler diye. Şu konuda mağduruz yer söylemezler, bilgi vermezler, herhangi bir bilgi vermezler nereye gidecek, nerede tedavi görecek diyerek ama sırayla bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yenidoğan Çetesi'nde Hastane Sevkleri Devam Ediyor - Son Dakika

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