Yenidoğan Çetesi'nde Skandal: Hemşire Ölümle Suçlanıyor

Güncel

Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) "Yenidoğan Çetesi" lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın, 6 aylık bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan kritik süreci de yönettiği, çalışanlara "çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız" diye çıkıştığı, ailesine de ölüm haberini doktor gibi ilettiği telefon çözümlerine ve ifadelere yansıdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen çeteyle ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Liderliğini doktor Fırat Sarı'nın yaptığı çetenin üyelerinden hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın ifadesinde şu bölüm yer aldı:

"Beni usulsüz işlerin içine sokan kişi doktor Fırat Sarı'dır. Kendisi hastanede doktor bulundurması gerekirken doktor yerine beni bırakıyordu. Ben de çocukların sağlığı için elimden geleni yapıyordum. İşler iyice çığrından çıktıktan sonra, çocukların sağlığı tehlikeye girdikten sonra bu kişi ile sürekli tartıştım."

"Çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız?"

İddianameye yansıyan telefon konuşması çözümüne göre, 18 Ocak 2024'te Birinci Hastanesi'nde ölen 6 aylık bir bebeğin sağlık durumunun kritikleştiği anlarda yenidoğan ünitesi çalışanlarını hemşire Doğukan Taşçı, doktor gibi yönlendirdi, çarpıcı diyaloglar kayıtlara geçti. "Çocuğun öldüğünü anlamayacak kadar salak mısınız" diye çıkışan Taşçı, bebeğin babasına ölüm haberini bildirdi. Bebeğin babası ifadesinde, o anları şöyle anlattı:

"Ertesi gün (18.01.2024) sabah 08.00'da beni hastaneden aradılar ve bebeğimin durumunun kötü olduğunu hastaneye gelmemiz gerektiğini söylediler. Ben hastaneye gittiğimde ismini hatırlamadığım ama yoğun bakım ünitesinin doktoru olduğunu bildiğim orta boylu, şişmanca, genç, kirli sakallı bir erkek doktorla konuştum, (bana göstermiş olduğunuz fotoğraflardan anladığım kadarıyla bu kişinin Hakan Doğukan Taşçı olduğunu değerlendiriyorum) kendisi bana bebeğimin sabah 06.00 sıralarında öldüğünü bebeği geri döndürmeye çalıştıklarını ama başarılı olmadıklarını söylediler. Bebeğimi görmek istediğimde yeni doğan yoğun bakım ünitesine giderek küvezde bebeğimin ölü halini gördüm."