(ANKARA) - Yenimahalle Belediyesi, sınavlara hazırlanan ve ders çalışma ortamına ihtiyaç duyan gençler için ilçenin 12 ayrı noktasında kütüphane hizmeti sunuyor.
Haftanın 7 günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında kütüphanelerinin kapılarını vatandaşlar için açık tutan Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata Mahallesi Kültür Merkezi, Serhat Mahallesi Başak Cengiz Kültür Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi, Demetevler Destek Eğitim Merkezi, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezi, Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi, Gazi Mahallesi Kütüphanesi, Tepekule Rüştü Asyalı Kütüphanesi, Çiğdemtepe Kütüphanesi, Cumhuriyet Akademisi Gençlik Kütühanesi olmak üzere 12 ayrı noktada ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti sunuyor. Kütüphanelerde üye sayısı ise 15 bine ulaştı.
"OKUMAYA SEVEN BİR NESİL YETİŞSİN İSTİYORUZ"
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle'den çıksın istiyoruz. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan, huzurlu bir ortamda kitap okumak, araştırmak isteyen gençlerimize temiz bir ortamda çalışma fırsatı sunuyoruz. Gençlerimiz için hizmete açtığımız kütüphanelerimiz yoğun talep görüyor. Okumayı ve araştırmayı seven bir neslin yetişmesi ülkemizin aydınlık yarınlara kucak açması adına büyük önem taşıyor. Yenimahalle'de eğitime her zaman tam destek verdik ve bu düşünceyle eğitimi ilk sırada tutarak çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Yenimahalle Belediyesi Gençlere Kütüphane Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
Aydın'da düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'na on binlerce kişi ziyaret etti. Fuarın en ilgi çeken standı ise İş Makineleri Operatörlük Eğitim Kursu ve Belgesi veren Belgesem oldu. Çocuklar gerçek iş makinesi ile kum oynamanın keyfini yaşadı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Kerim Balcıoğlu, kamyonculuk mesleğindeki trafik stresi ve korna sesinden bıkarak emekli oldu. Kendini tarıma ve hayvancılığa adayan Balcıoğlu, her gün evinin bahçesindeki koyunlarıyla ilgileniyor ve sessizlikte huzur bulduğunu söylüyor. Yıllarca kamyon şoförlüğü yaparak Türkiye'yi dolaşan Balcıoğlu, tecrübelerini kullanarak koyunlarının ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar biliyor ve onlara özenle bakıyor. Emekli hayatında tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktan mutluluk duyan Balcıoğlu, sağlığı elverdiği sürece bu işlere devam etmeyi planlıyor.
İstanbul'da geçen yıl gerçekleştirilen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda da kürsünün en üst basamağını hedefliyor. Berna Tut, daha önce katıldığı uluslararası organizasyonlarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa şampiyonluğu ve üçüncülüğü ile Dünya Üniversite Yaz Oyunları ikinciliği elde etti.
U19 Elit A Ligi 2.Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yı Arda Kaya ve Mustafa Erdoğan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golünü ise Emirhan Yiğit kaydetti.
Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kevser Gülcihan Balcı, kulak memesindeki çapraz çizginin, artan kalp-damar hastalığı riskine işaret edebileceğini ancak bunun tek başına bir gösterge olmadığını söyledi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda takım kotası almanın önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu başarıyla şampiyonayı taçlandırdığını söyledi. Organizasyonda 52 ülkeden 431 sporcu mücadele etti ve Türkiye'de en fazla olimpiyat kotası dağıtılan şampiyona oldu. Milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez, karışık bayrak maraton yarışında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, selüloz yüklü bir tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?