Yenimahalle Belediyesi Gençlere Kütüphane Hizmeti Sunuyor

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(ANKARA) - Yenimahalle Belediyesi, sınavlara hazırlanan ve ders çalışma ortamına ihtiyaç duyan gençler için ilçenin 12 ayrı noktasında kütüphane hizmeti sunuyor.

Haftanın 7 günü 09.00 ile 20.00 saatleri arasında kütüphanelerinin kapılarını vatandaşlar için açık tutan Yenimahalle Belediyesi; Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata Mahallesi Kültür Merkezi, Serhat Mahallesi Başak Cengiz Kültür Merkezi, Kaletepe Kültür Merkezi, Demetevler Destek Eğitim Merkezi, Ragıp Tüzün Destek Eğitim Merkezi, Meydan AVM Yaşar Kemal Kütüphanesi, Gazi Mahallesi Kütüphanesi, Tepekule Rüştü Asyalı Kütüphanesi, Çiğdemtepe Kütüphanesi, Cumhuriyet Akademisi Gençlik Kütühanesi olmak üzere 12 ayrı noktada ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti sunuyor. Kütüphanelerde üye sayısı ise 15 bine ulaştı.

"OKUMAYA SEVEN BİR NESİL YETİŞSİN İSTİYORUZ"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Gençlerin ve çocukların iyi üniversitelerde okumasını hedefliyor, geleceğin söz sahibi bireyleri Yenimahalle'den çıksın istiyoruz. Sınavlara hazırlanmak isteyen, evinde yeterli çalışma ortamı bulamayan, huzurlu bir ortamda kitap okumak, araştırmak isteyen gençlerimize temiz bir ortamda çalışma fırsatı sunuyoruz. Gençlerimiz için hizmete açtığımız kütüphanelerimiz yoğun talep görüyor. Okumayı ve araştırmayı seven bir neslin yetişmesi ülkemizin aydınlık yarınlara kucak açması adına büyük önem taşıyor. Yenimahalle'de eğitime her zaman tam destek verdik ve bu düşünceyle eğitimi ilk sırada tutarak çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.