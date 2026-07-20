Yenimahalle'de Otluk Alanda Yangın

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otluk alanda çıkıp ağaçlara sıçrayan yangın, havadan görüntülendi. Alevlere, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Haber: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,