Yenimahalle'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yenimahalle'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapılan operasyonda 1.6 kg esrar ve diğer uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi.

15.01.2025 19:16
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

KOM ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 2 şüphelinin ikametlerine operasyon yapıldı.

Operasyonda, 1 kilo 600 gram kubar esrar, 12 kök kenevir, 16 kilogram katı gübre, 15 litre sıvı gübre, 4 hava konnektörü, 3 ışık kaynağı, 2 vantilatör, hassas terazi ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yenimahalle'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenimahalle'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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