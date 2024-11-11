Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.
Çulhan Mahallesindeki Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.
Programa Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ve ilçe protokolü katıldı.
Etkinlik, dikilen fidanlara can suyu verilmesinin ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Yenipazar'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
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