Yenipazar\'da Fırında Yangın Çıktı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, köy fırınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Yukarıçaylı köyünde Sadettin T'ye ait fırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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