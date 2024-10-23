Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 09 AJJ 076 plakalı pikap, Yenipazar - Sultanhisar kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ardından devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki O.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yenipazar'da Pikap Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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