Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Mersin Cemevi'nde Aşure Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Mersin Cemevi'nde Aşure Etkinliğine Katıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Mersin Cemevi\'nde Aşure Etkinliğine Katıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Özyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

22.07.2024 12:30  Güncelleme: 12:52
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(MERSİN)- Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cemevi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Başkan Özyiğit, "Tutulan oruçların, paylaşılan aşurenin Hak katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cemevi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Gülbeng ile başlayan etkinlik, semah, konuşmalar ve aşure ikramı ile sona erdi.

Başkan Özyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Muharrem ayı, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel sembollerinden biridir. Bu anlamlı ayda tutulan oruçların ve paylaşılan aşurelerin Hak katında kabul olmasını diliyorum. Aşure, farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu zenginlik ve lezzet ile toplumumuzun birlik ve beraberliğini simgeler. Biz de bu birliktelik ruhuyla, farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, birbirimize kenetlenerek geleceğe daha umutla bakıyoruz.

Bugün burada, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin, birlikte olmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak, toplumsal dayanışmayı ve kardeşlik bağlarını her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte, daha güçlü, daha mutlu ve daha huzurlu bir Yenişehir için el birliğiyle çalışacağız. Bu vesileyle, Muharrem Ayı'nın hepimize sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Aşuremizin bereketiyle, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günlerde buluşmayı diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Mersin Cemevi'nde Aşure Etkinliğine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Mersin Cemevi'nde Aşure Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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