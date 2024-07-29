Yenişehir Belediyesi Halk Masası, 162 bin talebi çözüme kavuşturdu - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Halk Masası, 162 bin talebi çözüme kavuşturdu

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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in kurduğu Yenişehir Halk Masası, bugüne kadar 162 bin 965 talebin 156 bin 790'ını çözüme kavuşturdu. Vatandaşlar, hizmet taleplerini kolaylıkla iletebiliyor ve çözüm sürecini takip edebiliyor.

29.07.2024 12:01  Güncelleme: 13:08
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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in 2019 yılında göreve başladıktan hemen sonra kurduğu Yenişehir Halk Masası, bugüne kadar aldığı 162 bin 965 talebin 156 bin 790'ını çözüme kavuşturdu.

Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine kısa sürede cevap vermek amacıyla kurulan Yenişehir Halk Masası, toplamda 162 bin 965 talep aldı. Yenişehir Halk Masası üzerinden aldığı tüm talepleri kayıt altına alan Yenişehir Belediyesi, 156 bin 790 talebi sonuçlandırdı. 6 bin 175 talep için de süreç devam ediyor.

Yenişehir Halk Masası, 444 33 54 telefon numaralı çağrı hattı, yüz yüze görüşme, Whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla gelen talep, şikayet ve önerileri tek tek kayıt altına alıyor. Hizmet talep eden veya aldığı hizmet ile alakalı sorun yaşadığını düşünen vatandaşların talepleri, Yenişehir Halk Masası tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilerek, yetkili birimlere veya ilgili kurumlara anında iletiliyor. Takibi yapılan talepler çözüme kavuşturulduktan sonra vatandaşa geri dönüş yapılarak bilgi veriliyor.

Haftanın her günü hizmet veriyor

Hafta içi 08-00 ile 23.00, hafta sonu ise 09.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren Yenişehir Halk Masası ile vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini Yenişehir Belediyesi'ne kolaylıkla iletebiliyor; çözümünü takip ederek, bilgi alabiliyor.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi Halk Masası, 162 bin talebi çözüme kavuşturdu - Son Dakika

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