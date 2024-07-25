Yenişehir Belediyesi İngilizce Kursu Başladı

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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi'nin 10-15 yaş aralığındaki çocukların yabancı dil becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği İngilizce kursu başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, 10-15 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen İngilizce kursu yoğun ilgiyle başladı. Öğrencilerin yaz tatilini verimli şekilde geçirmelerine katkı sunmak amacıyla yaşama geçirilen İngilizce kursu üç ay sürecek. Dil eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, temel düzeyde İngilizce konuşacak seviyeye gelecek.

Çocukların dil öğrenme süreçlerine katkıda bulunduklarını ve eğitim için her türlü imkanı sunmakta kararlı olduklarını kaydeden Başkan Özyiğit, şunları aktardı:

"En büyük önceliklerimizden biri de çocuklarımızın kaliteli bir eğitim almasını sağlamaktır. Çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi için her türlü imkanı sunmaya kararlıyız. Bu kurs, sadece dil öğretmekle kalmıyor; aynı zamanda çocuklarımızın özgüvenlerini artırarak, onların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine de olanak tanıyor. Yabancı dili iyi derecede bilmek, gençlerimizin gelecekteki kariyerleri için büyük bir avantaj sağlayacak. Bu kursla birlikte çocuklarımızın dil öğrenme sürecine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her bir çocuğumuzun başarısı, bizim de başarımızdır."