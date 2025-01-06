Yenişehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Bakanlıktan Cevap Bekliyor

Güncel

(MERSİN)- Yenişehir Emekli Evi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesi'nde bakanlıktan cevap beklediklerini belirtti. Sekiz yıldır beklediklerini söyleyen Özyiğit, "Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesini bakanlığa vereli 8 yıl oldu. Kentsel dönüşüm yasasında şöyle bir madde var: Kentsel dönüşüm alanında bakanlığa bağlı bir tesis varsa buna Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Dolayısıyla bir imzaya kalmış durumda, son imza bir türlü atılmadı. Çözülmezse Yenişehir ve Büyükşehir meclislerimizde alacağımız kararlarla camiyi ayırıp, kentsel dönüşüm alanından çıkaracağız. Mutlaka kentsel dönüşümü yapacağız" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan ile birlikte Yenişehir Emekli Evi'nde emekli vatandaşlarla buluştu. Emeklilerin sorularını cevaplayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

"Kaynak ve proje üreterek, vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz"

Emeklilerin zor günler geçirdiğini ve bu süreçlerde emekli vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel diyor ki: 'Bu ücretlerle geçim olmaz, geçim yoksa seçim var' Dolaysıyla bir 'geçim yoksa seçim var' gerçeğini unutmayacağız. 2025 yılı seçim yılı olabilir. Biz yerel yöneticiler olarak elimizden geldiğince halkımızın yanında olmaya, eksik gördüğümüzü kapatmaya çalışıyoruz. Sosyal politikalarla halkımıza dokunmaya çalışıyoruz, yaşam alanlarımızı geliştiriyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak 30 yıldır aşevi hizmetimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mola Evi açtık, şimdi Kent Lokantası çalışmasını başlattık. Yenişehir Belediyesi olarak, Mersin Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte emeklinin, emekçinin yanında olmaya çalışıyoruz. Kaynak ve proje üreterek, vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerle omuz omuza, kalp kalbe bir yolun yolcusu olmaya devam edeceğiz."

"Mutlaka kentsel dönüşümü yapacağız"

Bir emekli vatandaştan gelen soru üzerine, Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Eğriçam Kentsel Dönüşüm Projesini bakanlığa vereli 8 yıl oldu. Kentsel dönüşüm yasasında şöyle bir madde var: Kentsel dönüşüm alanında bakanlığa bağlı bir tesis varsa buna Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Dolayısıyla bir imzaya kalmış durumda, son imza bir türlü atılmadı. Kentsel dönüşüm alanında bulunan cami bizi o imzaya mahküm etti. Ama işi son aşamaya getirdik. Eğer ki o şekilde çözülmezse Yenişehir ve Büyükşehir meclislerimizde alacağımız kararlarla camiyi ayırıp, kentsel dönüşüm alanından çıkaracağız. Mutlaka kentsel dönüşümü yapacağız. Sadece Eğriçam'da değil, bulunduğumuz bölgede de yerinde dönüşüm çalışması başlattık. Onun da planlaması yapılmakta. Plansız yapılaşmanın olduğu bölgelerde kentsel dönüşüm şart. Sonuna geldik diyebiliriz" dedi.

2025 yılını Akıllı ve Yeşil Yenişehir Yılı ilan ettikleri ve bu çerçevede bir hobi bahçesi de yapacaklarını dile getiren Başkan Özyiğit, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzü 50 dönümlük bir alana taşıyacağız. Oradaki alanın içerisinde bir hobi bahçesini de gerçekleştireceğiz. 2025 yılını Akıllı Yeşil Yenişehir Yılı ilan ettik. Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere, tüm kurumlarımızla Yenişehir'i daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için bir eylem planı hazırlıyoruz. Ekibimiz 6 aydır çalışıyor. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları, site yönetimleri ve tüm vatandaşlarımız bu süreçte yer alacak. Dolayısıyla yeşil Yenişehir çalışmamıza bir hobi bahçesi de renk katacaktır" diye konuştu.