Yenişehir Belediyesi'nden 0-6 Yaş Sağlık Gelişim Planı Projesi

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi iş birliğiyle "0-6 Yaş Sağlık Gelişim Planı Modeli" oluşturacak. Proje kapsamında düzenlenecek panellerden ilki olan "Sağlıklı Anneler Sağlıklı Nesiller" paneli, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

32 mahallenin tamamında "Kent Sağlığı Araştırması" yürüterek, 8 farklı ana başlık altında Yenişehir'in 'Kent Sağlık Profili'ni hazırlayan Yenişehir Belediyesi, Mersin Üniveriste ile yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında çocuk sağlığına yönelik Yenişehir Kent Ölçeği 0-6 Yaş Sağlık Gelişim Planı Modeli oluşturulacak.

7 bilim insanı anne ve çocuk sağlığını anlattı

Proje kapsamında yapılan ilk panel olan "Sağlıklı Anneler Sağlıklı Nesiller Paneli" Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Moderatörlüğünü Proje Koordinatörü Prof. Dr. Derya Karpuz'un yaptığı panelde, anne ve bebek sağlığına dair önemli konular ele alındı. Doç. Dr. Gülen Güler, anne-bebek ilişkisini ve aileye uyum sürecini değerlendirirken, Doç. Dr. Hüseyin Durukan, gebelik sürecinde annenin ve bebeğin sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Bebeklerin doğum sonrası süreçte yaşadığı gelişimlere dikkat çeken Doç. Dr. Derya Duman, "ilk nefes ve ilk kalp atışlarım" başlıklı bir sunum yaptı. Doç. Dr. Ayşen Orman ise bebeklerin ilk 40 gününe dair bilinmesi gerekenleri aktardı. Hamilelik döneminde sağlıklı beslenmenin önemine değinen Uzman Dr. Fadime İlten, anne adaylarının doğru beslenme alışkanlıkları edinmesi gerektiğini belirtti. Uzman Dr. Pelin Gülen ise anne sütünü artıran yöntemler ve emzirme süreci hakkında bilgi verdi.

"Aileler için bir kitap hazırlanacak ve dağıtımı yapılacak"

Eğitim ve sağlık konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "0- 6 yaş arası çocuklara yönelik başlattığımız ve modeli haline gelen eğitim projemizin yanında şimdi de 0-6 yaş için sağlık alanında bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile gebelikten başlayarak 0-6 yaş arasında çocukları olan ailelerin çocuklarının sağlığı ile ilgili izleyecekleri yolu adım adım alanında uzman bilim insanlarıyla ortaya koyacağız. Halka yönelik 4, sağlık çalışanlarına yönelik 1 panel düzenleyeceğiz. İlk panelimiz olan 'Sağlıklı Anneler Sağlıklı Nesiller Panelimizi gerçekleştirdik. Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları yürüteceğiz. Yine aileler için bir kitap hazırlanacak ve dağıtımı yapılacak. Bu ölçeği uluslararası yayına dönüştürmeyi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün, 0-6 yaş yaşam kalitesi ölçeği olarak kullanılmasını hedefliyoruz" dedi.