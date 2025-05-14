Yenişehir Belediyesi'nden Bebek Gelişim Merkezi Açılışı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 2019 yılında başlattığı "Erken Çocukluk Gelişimi Projesi" kapsamında Bebek Gelişim Merkezi'ni hizmete açtı. Projeyle, 6-36 ay arasındaki çocukların gelişim değerlendirmeleri yapılarak, çocukların akranlarıyla sosyalleşebilmelerine, dil, motor ve bilişsel becerilerinin gelişimine destek verilecek.

Yenişehir Belediyesi Akademi'de kurulan Bebek Gelişim Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışa Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile aileler katıldı.

İçerisinde oyun evi ve bebek kütüphanesini de barındıran merkezin açılışında konuşan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi için uzun süredir yürüttüğümüz erken çocukluk gelişimi çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Bebek Gelişim Merkezi, erken çocukluk döneminin tamamını kapsayan eğitici ve destekleyici uygulamaları içeren 'Yenişehir Modeli' projemizin önemli bir parçası olacak" dedi.

Bebek Gelişim Merkezi'nde yürütecekleri çalışmalarının örnek teşkil edeceğini belirten Özyiğit, Türkiye'de 0-3 yaş arası döneme yönelik eğitim faaliyetlerinin sınırlı olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bebek Gelişim Merkezi'miz ilham verebilecek niteliktedir"

"Erken çocukluk gelişiminin önemine olan farkındalığımızla açtığımız bu merkezin de diğer çalışmalarımız gibi bir model ve örnek olmasını hedefliyoruz. Bu projemizle ülkemizde 0-3 yaş dönemine yönelik eğitim faaliyetlerinin hala çok sınırlı olduğu bir gerçeği göz önüne alarak, bu alandaki boşluğu dolduran örnek bir uygulamayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla Bebek Gelişim Merkezimiz ilham verebilecek niteliktedir."

Bebek Gelişim Merkezi'nin uygulama bakımından Türkiye'de bir örneğinin olmadığını aktaran Özyiğit sözlerine, şöyle devam etti:

"Çocukların doğdukları andan itibaren ebeveyn desteği kadar akranlarıyla etkileşimde olmaları ve sosyal becerilerini geliştirecek ortamlarda bulunmalarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Akranlarıyla sosyalleşebildikleri alanlar, bebeklerin dil ve motor gelişimleri ile bilişsel becerileri gibi tüm gelişim alanlarını desteklemektedir. İşte bu bilimsel bilgi ve ihtiyaçtan hareketle, Türkiye'de uygulama bakımından ilk olacak Bebek Gelişim Merkezimizi hayata geçirdik."

Merkezde yapılacak uygulamalara ilişkin bilgi veren Özyiğit, klinik psikolog eşliğinde 4 binin üzerinde çocuğu tabi tuttukları gelişim değerlendirme uygulamalarına da devam edeceklerini söyledi. Özyiğit, şunları aktardı:

"Gelişim değerlendirme uygulamaları devam edecek"

"Bu merkezle birlikte 6 ila 36 aylık çocuklarımıza yönelik atölye programları hazırladık. Hedefimiz, çocuklarımızın olabilecek en erken dönemden itibaren sosyalleşmelerini sağlamak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve sağlıklı bir gelişim sürecini desteklemektir. Programa dahil olan her çocuğumuz, atölyelere başlamadan önce uzun zamandır yürüttüğümüz ve klinik psikoloğumuz tarafından yapılan gelişim testlerine tabi tutulacaktır. Program kapsamında, çocuklarımız yaş gruplarına ve gelişimsel özelliklerine göre dört ayrı gruba ayrılıyor: 6-9 ay, 10-14 ay, 15-21 ay ve 22-36 ay. Uyguladığımız atölyeler; dil gelişimi, bilişsel gelişim, motor gelişim ve sosyal-duygusal gelişim alanlarını kapsayacak. Her grup ayda toplam 12 saatlik geniş bir atölye uygulamasına katılacak."

Bugüne kadar 145 çocuğun merkezden yararlandığını belirten Özyiğit, şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklarımızın potansiyellerini gözden kaçırmıyoruz"

"Ocak 2025 tarihinde uygulamaya başladığımız bu merkezimizden, bugüne kadar 145 çocuğumuz ücretsiz olarak yararlandı. Duyarlılık gösteren ailelerimizi kutluyorum. Son söz olarak şunu ifade etmek isterim: Bir çocuğun gelişimine yapılan yatırım, bir toplumun geleceğine yapılan en güçlü yatırımdır. Biz bu anlayışla çalışıyor, çocuklarımızın potansiyellerine gözden kaçırmıyor, onların mutlu, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Bu merkezi hayata geçiren tüm ekibimize ve her zaman yanımızda olan siz değerli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bebek Gelişim Merkezimiz; Yenişehir'e, çocuklarımıza, geleceğimize hayırlı olsun."

Özyiğit, 12 saatlik eğitimlerini tamamlayan çocuklar için hazırlanan belgeleri ailelerine verdikten sonra ailelerle birlikte merkezin açılış kurdelesini kesti.

Bebek Gelişim Merkezi'nden yararlanmak isteyen aileler, 0324 327 46 40 telefon numarasını arayarak, detaylı bilgi alabilecek veya kayıt oluşturabilecek.