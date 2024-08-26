Yenişehir Belediyesi Üç Projenin Temelini Attı - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Üç Projenin Temelini Attı

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Yenişehir Belediyesi, Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi, Bülent Celal Oktay İlkokulu ve Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri projelerinin temelini attı.

26.08.2024 12:56  Güncelleme: 15:13
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi, geçen hafta kütüphane ve taziyeevinden oluşan Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi ile Bülent Celal Oktay İlkokulu ve Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri projelerinin temelini attı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve ilçenin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını ön planda tutarak kalıcı çözümler üretiyor. Belediye, bir haftada iki mahallede üç projenin temelini attı. İlk olarak kütüphane ve taziyeevinden oluşan Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin temeli atıldı. Eğriçam Mahallesi'nde yer alan kompleks konumu itibariyle Akkent ve Batıkent Mahallesi'nden yaşayan vatandaşlara da hitap edecek. Proje daha önce Menteş Mahallesi'nde inşa edilerek, hizmete açılan Kerimoğlu Kültür Kompleksi'nin devamı niteliği taşıyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, içerisinde ders çalışma alanlarının da olduğu erişilebilir kütüphaneleri kentin her noktasına yaymayı hedeflediklerini ifade etti. Birçok çocuğun evinde ders çalışma ortamı bulunmadığına dikkat çeken Başkan Özyiğit, bu projeleri eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmanın bir adımı olarak nitelendirdi.

BETEM'deki eğitimin modeli ilkokul seviyesine taşınıyor

Kültür kompleksi projesinin ardından Fuat Morel Mahallesi'nde Bülent Celal Oktay İlkokulu'nun temeli atıldı. 320 öğrenci kapasiteli ilkokulda, Belediye tarafından Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)'nde çocukların potansiyellerinin ortaya çıkarıldığı eğitim modeli de uygulanacak. 2025 yılında öğrenci alımına başlanacak ilkokul ilgili Özyiğit, başlattıkları eğitim modelinin çocukların bilgiyi nasıl kullanacaklarını, sorunları nasıl çözeceklerini ve yaratıcı düşünmeyi nasıl geliştireceklerini öğreten bir yaklaşımı içerdiğini söyledi. BETEM'deki eğitimin modelini ilkokul seviyesine de taşıyacaklarını kaydeden Başkan Özyiğit, çocukların var olan potansiyelini ortaya çıkararak, onları yarının dünyasında söz sahibi olacak bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini dile getirdi.

Kentin en büyük kütüphanesi ile Mersin ilk çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi kurulacak

Mersin'in en yoğun caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde temeli atılan ve 6 ay içerisinde hizmete açılması hedeflenen proje ise büyük halk kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşuyor. Leyla Kürk Kent Kütüphanesi ve Sosyal Tesisleri adını taşıyan proje ile kentin en büyük kütüphanesi, Mersin'in ilk çocuk kütüphanesi ve oyuncak müzesi kurulacak. Başkan Abdullah Özyiğit, kütüphanede yer alacak kafeteryada 25 yıl boyunca çay, su ve çorbanın vatandaşlar için ücretsiz olacağını söyledi. Özyiğit, oyuncak müzesini sanatçı Sunay Akın ile birlikte oluşturacaklarını da ifade etti.

Belediye, üç projeyi de hayırsever vatandaşların destekleriyle inşa ediyor. Başkan Özyiğit, bağışçılara vatandaşlar adına teşekkür ederek,ilçede oluşturdukları dayanışmacı belediyecilik anlayışına dikkat çekti. Bu bağışların iyi belediyecilik anlayışına duyulan güvenin bir parçası olduğunu ifade eden Özyiğit, projelerin ilçeye ve Mersin'e hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi Üç Projenin Temelini Attı - Son Dakika

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