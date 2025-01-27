Yenişehir'de 3. Çocuk Oyunları Festivali başladı

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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatilini keyifli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 3.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali başladı. Festival kapsamında hafta sonu iki oyun sahnelendi, salonu dolduran yüzlerce çocuk sanatla hem eğlendi hem de öğrendi.

Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği 3.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali başladı. Festivalin ilk gününde sahnelenen "Karlar Ülkesi: Kayıp Eldiven" adlı tiyatro oyunu, çocukları fantastik bir dünyanın içine çekerken, dostluk ve dayanışma temalarını eğlenceli bir şekilde işledi. Minik izleyiciler, hem güldü hem de oyunun öğretici mesajlarıyla keyifli anlar yaşadı. Pazar günü sahnelenen "Zorbalık Değil Zorba Olmak!" adlı tiyatro oyunu ise çocuklar arasında sıklıkla karşılaşılan zorbalık kavramını ele aldı. Eğlenceli ve düşündürücü hikayesiyle dikkat çeken oyun, çocuklara empati kurma, saygı ve sevgi temalarını anlattı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunlara çocukların ve ailelerin yoğun ilgisi, festivalin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Festival 1 Şubat'a kadar devam edecek

27 Ocak Pazartesi günü sevilen çizgi film karakteri Sünger Bob Kare Pantolon saat 14.00 ve 16.00 olmak üzere iki ayrı seansta izlenebilecek. 28 Ocak Salı günü Ağustos Böceği ile Karınca, saat 14.00 ve 16.00'da çocuklarla buluşacak. 29 Ocak Çarşamba günü saat 14.00 ve 16.00'da sahnelenecek Arı Maya, eğlenceli bir hikaye ile miniklere keyifli anlar yaşatacak. 30 Ocak Perşembe günü yine saat 14.00 ve 16.00'da Kediler Ülkesi izleyicilerle buluşacak. 31 Ocak Cuma günü ise geleneksel gölge oyunu Karagöz ve Torun Amca saat 14.00 ve 16.00'da sahnelenecek. Festival, 1 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te gerçekleşecek Grup Tıngır Mıngır Çocuk Konseri ile sona erecek. Tüm etkinliklerde kapılar, oyunların başlamasından yarım saat önce açılacak.