Yenişehir'de Çocuklar İçin "Yapay Zekâ Eğitimi" Düzenlendi

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi Araştırma Geliştirme Müdürlüğü ile Habitat Derneği iş birliğiyle Akademi Binası'nda çocuklar için "Yapay Zeka Eğitimi" düzenlendi. Eğitim süresince çocuklar, dijital okuryazarlık, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirecek çalışmalar yaptı.

Yenişehir'de 7–11 yaş arası çocuklara yönelik olarak gerçekleştirilen yapay zeka eğitimi, teknolojiyi sadece tüketen değil; aynı zamanda anlayan ve üreten bireyler yetiştirilmesine katkı sundu. Program kapsamında çocuklar, yapay zeka kavramlarını yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle tanıdı. Uygulamalı atölye çalışmalarıyla desteklenen eğitimde; temel düzeyde kodlama, yapay zeka ve makine öğrenmesinin temel mantığı ele alındı.

"Geleceği şekillendiren alanlarla erken yaşta tanışıyorlar"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, eğitime ilişkin olarak, "Çocuklarımızın erken yaşta teknolojiyle doğru şekilde buluşmasını önemsiyoruz. Yapay zeka gibi geleceği şekillendiren alanlarda bilgi sahibi olmaları, onların gelişimine önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Yenişehir Belediyesi, çocukların bilim ve teknoloji alanında bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarını farklı başlıklar altında sürdürmeyi planlıyor.