BURSA'nın Yenişehir ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Karaca (66), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu Söylemiş Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ali Karaca yönetimindeki 16 UD 820 plakalı motosiklet, yan yoldan kara yoluna çıkan Mehmet K.'nin (40) kullandığı 16 BEJ 057 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Devrilen motosikletten düşerek ağır yaralanan Karaca, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, burada kurtarılamadı. Mehmet K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/YENİŞEHİR (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Yenişehir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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