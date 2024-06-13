Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Belgin Gürağaç Seçildi - Son Dakika
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Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Belgin Gürağaç Seçildi

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Başkan Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi başkanlığına seçilen Belgin Gürağaç'ı tebrik ederken, önceki dönem Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır'a ise çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

13.06.2024 14:32
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(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Başkan Özyiğit, Yenişehir Kent Konseyi başkanlığına seçilen Belgin Gürağaç'ı tebrik ederken, önceki dönem Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır'a ise çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yenişehir Kent Konseyi Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçimde Başkan Özyiğit'in yanı sıra kamu kurumları ve üniversitelerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile mahalle muhtarları oy kullandı. Belgin Gürağaç oy birliğiyle Yenişehir Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Başkan Özyiğit, kent konseylerinin yönetimde katılımcılığa katkı sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kent konseyleri, şehir yönetimine doğrudan katılımı sağlayarak, kent yaşamının daha şeffaf ve adil bir şekilde gelişmesine katkıda bulunurlar. Sizler görüş ve önerilerinizle şehrimizin daha yaşanabilir bir yer olmasına yardımcı oluyorsunuz.  Bu yüzden her birinize teşekkür ediyorum. Belediyeler ile kent konseyleri arasındaki iş birliği, güçlü bir yerel yönetim anlayışının da temel taşlarından biridir. Bu iş birliği sayesinde, projelerimizi halkın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Karar alma süreçlerinde halkın sesini duymak ve taleplerini dikkate almak her zaman önceliğimiz oldu.  Dolayısıyla sizlerin de katkıları, her zaman bize yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. Beş yılda, Yenişehir Belediyesi olarak kent konseyimizle birçok başarılı projeye imza attık."

Önceki dönem Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır ve yönetimine katkılarından dolayı Yenişehirliler adına teşekkür eden Özyiğit, "Bu çalışmalarımızın devamlılığı için desteğinize ve gayretinize olan inancım tam. Kent konseyimizin yeni dönemde de aktif ve verimli çalışmalar yürüteceğinden hiç şüphem yok.  Sizlerin katkılarıyla, Yenişehir'i daha ileriye taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz. 5 yıldır büyük bir özveriyle çalışma yürüten Başkanı'mız Dilek Çakır'a ve tüm dostlarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.  Yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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