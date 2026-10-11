Yenişehirlioğlu, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda basılı kitap okumanın arttığını söyledi - Son Dakika
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Yenişehirlioğlu, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda basılı kitap okumanın arttığını söyledi

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Yenişehirlioğlu, 16. Kocaeli Kitap Fuarı\'nda basılı kitap okumanın arttığını söyledi
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen 'Duvarları Yıkmak' söyleşisinde kitapseverlerle buluştu. Yenişehirlioğlu, fuarın kadim ve canlı olduğunu, dijital kitaba rağmen basılı kitap okumanın arttığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Romanların ve Hatıratların İzinde" temasıyla düzenlediği 16. Kocaeli Kitap Fuarı, son gününde söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam ediyor.

Organizasyonda düzenlenen "Duvarları Yıkmak" isimli söyleşiye katılan Yenişehirlioğlu, kitapseverlerle buluştu, soruları yanıtladı.

Yenişehirlioğlu, AA muhabirine, Türkiye'deki bütün kitap fuarlarının dolu dolu geçtiğini belirterek, 16'ncısı düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nın kadim bir organizasyon olduğunu söyledi.

Birbirinden değerli yazarların geldiği fuarın çeşitlilik açısından da değerli olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "İnsanlar fuarın sonuna kadar geliyorlar. Kitapla ünsiyet kuruyorlar, yazarları dinliyorlar, söyleşilere katılıyorlar, sorular, cevaplar. Yani canlı bir kitap fuarı Kocaeli. Fiziki şartlar açısından da güzel. O yüzden ben ne zaman gelsem çok mutlu oluyorum. Giderek okuma kapasitemiz artıyor çünkü insanlar kitabı yeniden keşfediyorlar." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, dijital kitaplar çıktığında basılı kitapların kaybolup kaybolmayacağı konusunun gündeme geldiğine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı.

"Ben o zaman 'Hayır kitap kaybolmaz. Kitapseverler kitabı elinde tutmayı, kokusunu teneffüs etmeyi, kitapla bir arada yaşamayı severler' demiştim. Kitabın okunmasına dijital dünyanın da etkisi var. Dijital olarak da okuyorlar ama klasik kitabı okuma hadisesi her geçen gün biraz daha artıyor. Zaten satışlardan da bunu görüyoruz. Yani memnunuz. Aşağı yukarı bütün yazarlarda şunu görüyoruz, hanımefendiler, kadın okurlar daha çok hepimizde. Yani benim kadın okurlarım daha fazla."

Kaynak: AA
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