Yentür Bisikletle Öğrencilerle Buluştu

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamındaki etkinlikte öğrencilerle birlikte bisiklete bindi.

Yentür, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde yer alan parkurda kaskını takıp öğrencilerle birlikte tur attı.

Toplam 105 bisikletin bulunduğu okulun bisiklet bakım atölyesini gezen Yentür, sınıf öğretmeni Savaş Öztorun'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Yentür, etkinliği düzenleyen öğretmenlere de teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da katıldı.