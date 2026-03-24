Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

24.03.2026 16:59
Sivas’ta meydana gelen heyelan, bölgeyi adeta ikiye böldü. Eriyen kar ve etkili olan yağışların ardından oluşan derin çatlaklar, hem yolun kapanmasına neden oldu hem de köylüleri tedirgin etti.

Sivas'ta merkeze bağlı Başıbüyük köyünde arazide meydana gelen heyelan ve yolda oluşan çatlaklar, köylüleri tedirgin etti.

Olay, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başıbüyük köyü Yenipınar mevkisinde meydana geldi. Eriyen kar ve son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede heyelan yaşandı. Yaklaşık 5 dönümlük bir alanda olan heyelan nedeniyle Başıbüyük köyü ile Çukurbelen bağlantı yolunda derin ve geniş çatlaklar oluştu. Durumu fark eden köylüler, AFAD ve İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yol, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. AFAD ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

"YAKLAŞIK 10 METRE KAYMA VAR"

Köy muhtarı Rıza Akpolat, çatlakların her geçen gün büyüdüğünü belirterek, endişe duyduklarını söyledi, Akpolat, "Yolda heyelan oldu ve tehlike arz ediyor. Yetkililer geldi baktı. Gereğini yapacaklar. Yaklaşık 10 metre kayma var. Zaten aşağısı da çukur, toprak oraya gitmiş bir heyelan olmuş. Köylüler tarafından fark edildi. Bana bilgi verdiler. Ben de yetkililere haber verdim. AFAD ve jandarmadan gelip gerekli incelemelerini yaptılar. Yolumuz tekrardan yapılacak. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Yer altı boşluktan dolayı çökme olmuş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:23:58.
