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Yer yer 7 metreyi aşan kardan açılan tünelden koca iş makinesi geçti - Son Dakika
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Yer yer 7 metreyi aşan kardan açılan tünelden koca iş makinesi geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer 7 metreyi aşan kardan tünelin açılmasıyla yol ulaşıma açılırken, içinden koca iş makinesi geçmesi ise görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 7 metreyi geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 7 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Dağlıca yolunda kardan tünel yaparak yolu ancak ulaşıma açabildi. 7 metreyi aşan karda yapılan tünel görenleri hayretler içerisinde bırakınken, içerisinden koca iş makinesinin geçmesi ise kış şartlarının zorluğunu gözler önüne seriyor.

Yer yer 7 metreyi aşan kardan açılan tünelden koca iş makinesi geçti
29.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:36
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Yer yer 7 metreyi aşan kardan açılan tünelden koca iş makinesi geçti

Kardan tünel yapıp yolu ancak ulaşıma açabildiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer 7 metreyi aşan kardan tünelin açılmasıyla yol ulaşıma açılırken, içinden koca iş makinesi geçmesi ise görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 7 metreyi geçti. Yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 7 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekipler, Dağlıca yolunda kardan tünel yaparak yolu ancak ulaşıma açabildi. 7 metreyi aşan karda yapılan tünel görenleri hayretler içerisinde bırakınken, içerisinden koca iş makinesinin geçmesi ise kış şartlarının zorluğunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA
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