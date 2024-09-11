Yerebatan Sarnıcı'nda Yeni Sergi - Son Dakika
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Yerebatan Sarnıcı'nda Yeni Sergi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen 'Yeraltının Kapıları: Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma' sergisi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

11.09.2024 16:46
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Yerebatan Sarnıcı'nda açılan "Yeraltının Kapıları: Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma" sergisi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen serginin küratörlerinden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, düzenlenen basın gezisinde katılımcılara sergiye ilişkin bilgi verdi.

Polat, Yerebatan Sarnıcı'nın tarihsel kimliğinden ötürü bazı zorluklara sahip bir mekan olduğunu dile getirdi.

"Performans etkinlikleri devam edecek"

Hizmete açtıkları mekanların daha fazla kullanılmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini aktaran Polat, özgün bir yaklaşımla sanatçılara alan kazandırmak ve performans etkinliklerine yer vermeye devam etmek istediklerini kaydetti.

Mahir Polat, Yerebatan Sarnıcı'nın karakteri ve kalitesi çok yüksek bir mekan olduğuna işaret ederek, "O yüzden mekanın bize sunduğunun çok ötesinde bir potansiyeli var. Mekanı zorlamadan ama koşulları zorlayarak ilerletebilmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

İBB Kültürel Diplomasi Ofisi Direktörü Ozan Şakar da katılımcılara sergiyi gezdirerek, serginin hazırlanış sürecine ve eserlere ilişkin bilgi verdi.

Çek Cumhuriyetinden heykeltıraşlar Vlastimil Beranek ve Jaroslav Prosek'in kristal heykellerinden oluşan sergi, "yer altı", "gerçeklik algısı" ve "yansımalar" kavramlarını odağına alıyor.

Sergide, suyun içine yerleştirilen kristal heykeller görülebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yerebatan Sarnıcı'nda Yeni Sergi - Son Dakika

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