Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı\'nda Ekonomi Konuşuldu

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İSTANBUL Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayrisafi yurtiçi hasılamız yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 2.4, üçüncü çeyrekte yüzde 2.1 büyüyerek pandemiden beri 17 çeyrektir büyümesine devam etmektedir" dedi.

İstanbul'da Türkiye Perakendeciler Federasyonu(PERDER) üyesi zincir market temsilcileri ile üretici, tedarikçi ve distribütör firmaların bir araya geldiği İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı başladı. Bakırköy'deki bir kongre merkezinde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ve çok sayıda davetli katıldı.

'68,5 MİLYAR DOLARLIK TARIMSAL HASILA İLE AVRUPA'DA 1'İNCİ SIRADA, DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ'

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, "Her yıl 186 ülkeye 2200 çeşit tarımsal ürünü ihracat yaparak ülke ekonomimize 31 milyar dolar katkı sağlıyoruz. Un ihracatında dünyada 1 numarayız. Makarna ihracatında 2'nci sıradayız. Tarım sektörümüz son 21 yılın 17'sinde devamlı büyüme göstermiştir. Bugün Türkiye 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada da ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Bu manada halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağız. 8 binden fazla gıda denetçimiz ile sektörü denetliyoruz. Bu sayede hem haksız kazancı önlüyoruz, hem de halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamış oluyoruz" dedi.

'PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÜLKEMİZ CİDDİ BİR TİCARET HACMİNE SAHİP'

Gayrisafi yurtiçi hasılanın büyümeye devam ettiğini belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre gayrisafi yurtiçi hasılatımız yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 2.4, üçüncü çeyrekte yüzde 2.1 büyüyerek pandemiden beri 17 çeyrektir büyümesine devam etmektedir. Bu da özellikle buradaki büyümede katkı dış ticaretten olmuştur. İhracatımızın artmasından dolayı ciddi bir etkisi olmuştur. 2024 yılının ilk 11 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 oranında artarak 238.5 milyar dolara ulaşırken, mal ihracatımız net 5.8 milyar dolarlık bir artış sağlamıştır. 2023 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde 3 milyon 700 bin işletme bulunmakta olup bunların 1.5 milyonu perakende ticaretine iştigal etmektedir. Bununla birlikte 2023 yılında ticaret hacmimiz 59.3 trilyon lirayken, perakende ticaretimiz payı burada 10.5 trilyon Türk lira olmuştur. Bu da perakende sektöründe ülkemizde ciddi bir ticaret hacmine sahip olduğunu göstermektedir. Perakende ticaretin içinde de gıda perakendeciliği yüzde 17'lik bir paya sahiptir. Gıda perakendeciliği hem organize perakendeciler hem geleneksel perakendeciler tarafından yapılmaya devam etmektedir. Ülkemizde gıda perakendecilik sektöründe organize ve geleneksel kanalların, yani pazarların, marketlerin, yerel marketlerin yaklaşık yarı yarıya olduğu görülmektedir. Bu çerçevede her iki tarafın da sektör açısından büyük önem arz etmesi serbest piyasa şartlarında sağlıklı bir rekabet ortamın bulunması için elzem hale gelmektedir. Bugün perakende sektöründe ödemelerde vadelerin uzun olması ve tedarik zinciri oyuncuları olan üretici tedarikçi ve perakende işletmeler arasında haksız ticari uygulamalar en önemli sorunlar olarak öne çıkmaktadır" dedi.