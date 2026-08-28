Yerel Sağanak Uyarısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerel Sağanak Uyarısı!

Yerel Sağanak Uyarısı!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MGM, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklendiğini, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada,  Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzeyi ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde ise yerel sağanak beklendiğini, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Yağışların; Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Rüzgarın, Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerel Sağanak Uyarısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:46
Fenerbahçe’den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi Ferdi Kadıoğlu geliyor
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:50:40. #7.13#
SON DAKİKA: Yerel Sağanak Uyarısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement